Il cadavere di Robyn Bernard è stato trovato il 12 marzo in un campo, dietro uno spazio commerciale a San Jacinto, in California

L’attrice Robyn Bernard è morta a 64 anni. Per 16 anni aveva recitato nella soap della ABC “General Hospital” nei panni di Terry Brock.

Il giallo sulla morte di Robyn Bernard

La morte dell’attrice è avvenuta in circostanze poco chiare. Sembra infatti che il cadavere della donna sia stato trovato il 12 marzo in un campo, dietro uno spazio commerciale a San Jacinto, in California.

Le cause della morte non sono state rilasciate al pubblico e la polizia sta ancora indagando sull’accaduto.

Chi era Robyn Bernard

Robyn Bernard nasce il 26 maggio 1959 a Gladewater, in Texas, e inizia da giovanissima a cantare canzoni gospel con la sorella minore Crystal.

Appare poi in episodi di telefilm come “Simon & Simon”, “I ragazzi del computer”, “L’albero delle mele” e “Vietnam addio”. La grande occasione però arriva nel 1984, quando ottiene il ruolo di Terry Brock nella soap opera della Abc “General Hospital”.

Così, per 145 episodi, fino alla sua uscita di scena nel 1990, interpreta la figlia del cattivo D.L. Brock (David Groh).