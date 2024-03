Tempo di cambiamenti per Stefania Orlando. La showgirl ha recentemente divorziato da Simone Gianlorenzi e ha anche dovuto dire addio a Margot, la sua cagnolina.

L’addio alla cagnolina

Margot, morta la scorsa estate, era stata adottata da entrambi i coniugi. Scrive Stefania Orlando un messaggio in memoria della cagnolina: “Ti si teneva in una mano amore mio, tutto quell’amore dentro una mano. Sono passati 9 mesi da quando non sei più con me eppure ogni mattina ti cerco, ogni volta che torno a casa guardo in basso, ogni volta che entro in bagno faccio il passo più lungo per non sbattere contro la tua ciotola dell’acqua, che però non c’è più. In tanti mi consigliano di farmi un altro cagnolino ma sei tu che mi manchi, non un cane, è il tuo profumo che mi manca piccola mia. E niente oggi è domenica e siccome tu per me eri la mia famiglia mi manchi ancora di più. Non ti lascio amore mio, sei sempre con me Margot.”

Il divorzio

Dopo il lutto anche il divorzio. Racconta Orlando, ospite da Melissa Setta, della rottura definitiva con il marito: “Ho firmato il divorzio. Io e Simone ci siamo amati per oltre quindici anni. Non me lo aspettavo che finisse. Sono pronta ad amare di nuovo ma non a sposarmi. Dopo Andrea Roncato e Simone sarebbero le mie terze nozze e in realtà l’uomo della vita io ce l’ho da sempre: è mio padre.”