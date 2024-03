Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Alessandra Mastronardi è “disperata” per la fine del matrimonio con Giampaolo Sannino. Sembra che lui l’abbia lasciata a distanza di 8 mesi dalle nozze.

Stando a quanto reso pubblico dal settimanale Gente, il matrimonio tra Alessandra Mastronardi e Giampaolo Sannino è finito. I due si erano giurati amore eterno l’8 luglio 2023 ad Anacapri, ma dopo qualche mese avrebbero iniziato ad avere i primi problemi di coppia. Ad oggi, l’ex attrice de I Cesaroni avrebbe già lasciato la casa coniugale e si sarebbe tolta la fede.

“Alessandra Mastronardi disperata”, sostiene il settimanale Gente. L’attrice sarebbe stata lasciata a distanza di 8 mesi dal matrimonio. Si legge:

“Il matrimonio tra l’attrice Alessandra Mastronardi e il marito, il dentista Gianpaolo Sannino, sarebbe ai titoli di coda. Ad appena otto mesi dalle nozze celebrate ad Anacapri, la coppia non vivrebbe più sotto lo stesso tetto. Sarebbe stato lui a lasciare la moglie cambiando indirizzo e orizzonti. Pare che la Mastronardi non si rassegni alla nuova dimensione ‘in solitaria’, sia profondamente triste, al punto da attenderlo sotto casa, seduta in auto. Per carpirne i movimenti o forse per tentare di chiarire la situazione?”.