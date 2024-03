E’ finito il matrimonio tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino? I due sono diventati marito e moglie lo scorso luglio, a Capri, ma sembra che l’unione sia già entrata in crisi.

Alessandra Mastronardi: finito il matrimonio con Sannino?

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino si sono sposati a luglio 2023 a Capri. A distanza di qualche mese, sono iniziate a circolare le prime voci sulla crisi. Lo scorso dicembre, l’attrice ha smentito il chiacchiericcio ospite da Catteland su Radio Deejay. Al tempo, aveva sottolineato che il suo matrimonio stava “andando bene“, definendo la sua vita da sposata “bella, divertente, diversa“. Cosa può essere cambiato in pochi mesi?

Alessandra Mastronardi e Sannino: gli indizi sulla fine del matrimonio

Gli indizi della fine del matrimonio tra Alessandra Mastronardi e Sannino è arrivato dal profilo Instagram dell’attrice: sono sparite alcune foto di coppia e il ‘segui‘ all’account del marito. Questi strani movimenti social hanno subito allarmato i fan: si sono davvero lasciati? Al momento, non è dato saperlo.

Alessandra Mastronardi mantiene il silenzio

Da sempre molto discreta, Alessandra Mastronardi non ha commentato il chiacchiericcio sulla fine del suo matrimonio. Tramite una Instagram Stories, però, ha condiviso alcune frasi che potrebbero essere lette come una conferma: “Temono l’amore perché crea un mondo che non possono controllare” e “Si può voler bene a tante persone, ma l’amore, ninnè, l’amore è nata cos“.