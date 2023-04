Alessandra Mastronardi si sposa: "L'anello? L'ho guardato dopo più di un'ora"

Alessandra Mastronardi ha svelato di aver ricevuto la fatidica proposta di nozze dal fidanzato Gianapaolo Sannino, con cui si unirà in matrimonio il prossimo luglio.

Alessandra Mastronardi: la proposta di matrimonio

Più felice che mai Alessandra Mastronardi ha annunciato di aver ricevuto la proposta di nozze dal suo fidanzato, Gianpaolo Sannino. I due si sposeranno a luglio e l’attrice sogna già una famiglia tutta sua.

“Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando…Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando.

L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora”, ha raccontato in merito alla fatidica proposta, che sarebbe avvenuta in un ristorante di Positano. La coppia si frequenta da poco più di un anno ma, a detta dell’attrice, lei e Sannino si conoscerebbero da ben 17 anni. “C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso”, ha ammesso. Oggi i due sembrerebbero essere più felici che mai e i tanti tra i loro fan non vedono l’ora di saperne di più in merito al sì.