Alessandra Mastronardi, continua la storia col fidanzato dentista: i dettagli

Il nuovo amore di Alessandra Mastronardi procede a gonfie vele dopo il suo addio a Ross McCall.

Dopo la fine della sua importante storia d’amore con l’attore Ross McCall, Alessandra Mastronardi sembra aver ritrovato la serenità in amore.

Alessandra Mastronardi: il fidanzato dentista

Da alcuni mesi a questa parte Alessandra Mastronardi starebbe frequentando un dentista di nome Gianpaolo e che, ovviamente, è da sempre lontano dal mondo dello spettacolo.

I due sono stati avvistati insieme a Roma, dove l’attrice fa ritorno ogni volta che può.

Per amore dell’ex compagno Ross McCall Alessandra Mastronardi si era trasferita a Londra e sembrava che i due – insieme da 4 anni – fossero in procinto di sposarsi. La rottura è giunta come un fulmine a ciel sereno, ma l’ex star de I Cesaroni ha presto guardato avanti. Sulla sua nuova liaison sentimentale per adesso la Mastronardi ha preferito mantenere il massimo riserbo, ma in tanti si chiedono se la storia tra lei e il dentista sia destinata a durare.

La fine dell’amore per Ross McCall

L’attrice, da sempre molto riservata, in merito alla sua rottura da Ross McCall aveva detto: “Ci siamo lasciati, è durata quattro anni. Sono una da storie lunghe. Purtroppo non è andata. Ora mi guardo intorno, respiro la primavera”. L’attrice continua a vivere a Londra e in tanti si chiedono se prima o poi l’amore la riporterà a Roma.