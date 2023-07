Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino sposi: il matrimonio a Capri

Per Alessandra Mastronardi è come se si fosse chiuso un cerchio. L'attrice è convolata a nozze con Gianpaolo Sannino.

Il matrimonio era stato annunciato lo scorso aprile e finalmente il momento è arrivato. L’attrice Alessandra Mastronardi è convolata a nozze con il compagno Gianpaolo Sannino. La coppia ha realizzato il proprio sogno sposandosi nella meravigliosa Villa Eva a Capri. L’attrice aveva conosciuto il suo ormai marito ben 17 anni fa. Si erano poi persi di vista. Ora potrebbe essersi chiuso finalmente un cerchio.

Alessandra Mastronardi, il matrimonio a Capri con Gianpaolo Sannino

L’attrice ha condiviso alcuni dei momenti più significativi del suo matrimonio attraverso le Instagram stories. Il primo dettaglio che non è sfuggito è la presenza di fiori, ovunque. L’ex Eva dei Cesaroni ha optato per l’occasione per un vestito ampio bianco e sul suo capo, è stata messa una corona di candidi fiori: “Così tanti bei ricordi insieme e sono e sono difficile di aver diviso con te il nuovo capitolo della mia vita”, si legge nella didascalia.

Chi è Gianpaolo Sannino

Il nuovo marito di Alessandra Mastronardi è un nome sconosciuto nel mondo dell spettacolo. Uomo molto riservato, Sannino lavora come dentista a Roma. Dopo essersi laureato nell’università di Tor Vergata, ha conseguito due dottorati di ricerca di cui uno in odontostomatologiche. Il suo profilo Instagram conta circa 300 follower.