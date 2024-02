Kagney Linn Carter, ex pornostar molto apprezzata, è morta a soli 36 anni. Stando alle prime indiscrezioni, sembra che l’attrice si sia tolta la vita. Il suo corpo è stato ritrovato privo di vita nella sua casa di Cuyahoga, in Ohio.

Kagney Linn Karter è morta: aveva solo 36 anni

Lutto nel mondo del cinema: è morta Kagney Linn Carter. Ex attrice del cinema a luci rosse, è deceduta a soli 36 anni. Il suo corpo privo di vita è stato rinvenuto nella sua casa di Cuyahoga, in Ohio. Stando alle prime indiscrezioni, si tratterebbe di suicidio.

Kagney Linn Karter è morta: aperta una raccolta fondi

Saputa la notizia della morte di Kagney Linn Carter, gli amici hanno aperto una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare i suoi cari a sostenere le spese della commemorazione. Ad aver avuto questa idea sono due donne proprietarie del centro fitness che l’attrice frequentava per la pole dance. L’obiettivo è 8mila dollari e, per ora, ne sono stati raccolti poco meno di 6mila. I soldi in eccesso saranno destinati ad un’associazione animalista.

Kagney Linn Karter: la battaglia contro la depressione

Dopo aver detto addio al cinema porno, Kagney Linn Carter era approdata su OnlyFans. Da anni lottava contro una brutta depressione. Le due donne che hanno organizzato la raccolta fondi hanno dichiarato: