La comunità di Moncalieri, in provincia di Torino, è stata colpita da una tragedia che ha lasciato sgomenti genitori e conoscenti. Una bimba di appena tre mesi è morta nella prima serata di ieri, sabato 11 ottobre, dopo essere stata soccorsa in condizioni disperate dai sanitari del 118 di Azienda Zero. Solo pochi mesi fa il suo arrivo aveva portato gioia e speranza nella vita della famiglia; oggi quella felicità si è trasformata in un dolore immenso e improvviso.

Morta una bimba di pochi mesi: trovata in arresto cardiaco nel suo lettino

L’allarme è scattato intorno alle 18, quando il padre ha trovato la neonata priva di vita nel lettino e ha subito chiamato i soccorsi. I genitori, nel frattempo, erano già scesi in strada, dove i soccorritori hanno iniziato le manovre di rianimazione. Trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino in codice rosso, la neonata purtroppo è giunta in arresto cardiaco e tutti i tentativi dei medici di salvarle la vita sono risultati vani.

Morta una bimba di pochi mesi: indagini e possibili cause

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Moncalieri, incaricati di ricostruire quanto accaduto. Al momento non è ancora chiara la causa del decesso, ma tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è la SIDS, la cosiddetta “morte in culla”, che colpisce in modo improvviso e imprevedibile alcuni bambini tra il primo mese e il primo anno di vita. Le autorità continueranno gli accertamenti per fare luce sulla tragedia e fornire risposte alla famiglia colpita dall’immenso dolore.