Morta di meningite a 27 anni, il padre: "Vogliamo giustizia"

La 27enne Valeria Fioravanti è morta lo scorso 5 gennaio a causa di una meningite batterica.

La ragazza, molto probabilmente, avrebbe potuto essere salvata, ma nessuno dei tre ospedali di Roma in cui si era recata aveva davvero capito che cosa avesse.

Valeria Fioravanti muore di meningite, il padre: “Vogliamo giustizia”

Stefano Fioravanti, il padre di Valeria, si è duramente sfogato con un post su Facebook pubblicato nel suo profilo personale questa notte: “Non ci sono parole per il dolore che ci sta massacrando. Non è possibile perdere una figlia in questo modo.

Lo scopo della mia vita ora è quello di avere giustizia.” I Fioravanti hanno spiegato di essersi già affidati ad un’equipe di avvocati che sta indagando sulle responsabilità dei medici e sulle vere cause della morte della ragazza. Per queste si dovranno attendere i risultati dell’autopsia che è stata disposta sul suo cadavere.

Le indagini della Procura della Repubblica di Roma

Sul caso, nel frattempo, è stato aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica di Roma che sta indagando, al momento contro ignoti, per omicidio colposo.

Il sospetto è che si tratti di un tipico caso di malasanità, perché se la meningite fosse stata diagnosticata correttamente e per tempo dai medici, con tutta probabilità Valeria sarebbe ancora viva.