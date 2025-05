Suor Inah Canabarro Lucas, considerata fino a pochi giorni fa la persona più anziana del mondo, è morta. Ne ha dato notizia il Collegio di Santa Teresa del Gesù di Porto Alegre dove la religiosa, appartenente all’ordine delle suore teresiane, risiedeva.

Morta la persona più anziana del mondo, suor Inah Canabarro Lucas

Era nata l’8 giugno 1908 e Inah Canabarro era diventata la persona più anziana del mondo a gennaio a seguito della morte della giapponese Tomiko Itooka. “Suor Inah è mancata serenamente”, hanno scritto le consorelle sul loro profilo Instagram, ”lasciando un’eredità che trascende il tempo. Riconosciuta di recente come la donna più anziana del mondo, era soprattutto un simbolo di saggezza, fede e amore incondizionato per gli altri. La sua eredità rimarrà viva nella storia dei Colégios Santa Teresa”.

Quanti anni aveva la donna più anziana del mondo

Inah Canabarro Lucas, figlia di Joao Antonio Lucas e Mariana Canabarro Lucas e pronipote del generale David Canabarro, ha sempre raccontato di essere nata il 27 maggio 1908, venendo però registrata l’8 giugno. Da bambina era così esile che si temeva per lei che non sarebbe arrivata all’età adulta. Ha frequentato il collegio Santa Teresa de Jesus a Sant’Ana do Livramento, nel Rio Grande do Sul, trasferendosi intorno al 1928 a Montevideo, in Uruguay, scegliendo la vita religiosa e prendendo i voti da suora. Nel 1930 aveva fatto ritorno in Brasile per dedicarsi all’insegnamento del portoghese e della matematica in una scuola del quartiere Tijuca, a Rio de Janeiro. All’inizio degli anni ’40 è tornata a Sant’Ana do Livramento, dove aveva continuato la sua attività di insegnante. Suor Inah Canabarro Lucas si è spenta a 116 anni, età che l’ha resa la donna più longeva del mondo dei nostri giorni.