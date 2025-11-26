Tragico incidente stradale a Cascina, in provincia di Pisa, nella giornata di ieri, martedì 25 novembre 2025. Un’auto, con a bordo marito e moglie, è finita in un fossato pieno di acqua. Morta lei, lui è riuscito a salvarsi. Il racconto.

Cascina, tragico incidente stradale: auto finisce in un fossato

Terribile incidente stradale ieri pomeriggio, martedì 25 novembre, a Cascina, in provincia di Pisa, lungo via Santa Maria, nella frazione di San Giorgio Arnacco.

Un’auto, con a bordo marito e moglie, è finita in un fossato pieno di acqua. Al momento non è chiaro come mai la vettura sia appunto finita nel fossato, le autorità stanno già svolgendo le indagini al fine di capire l’esatta dinamica del sinistro. A notare il mezzo ribaltato in acqua alcuni passanti, che hanno subito chiamato i soccorsi.

Cascina, tragico incidente stradale: Maria muore sotto gli occhi del marito

A bordo dell’auto finita in un fossato pieno di acqua a Cascina, marito e moglie. Lui, Corrado, è riuscito a liberarsi e a uscire dall’abitacolo mentre la moglie, Maria Albanese, di anni 78, è rimasta intrappolata ed è morta, sotto agli occhi del marito, rimasto comprensibilmente sotto shock. Quando il corpo dell’anziana signora è stato recuperato era ormai troppo tardi, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.