Nella giornata di ieri, martedì 25 novembre, un violento incidente a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, ha trasformato un normale pomeriggio in tragedia: una Ford Fusion è uscita di strada in via Rivarossa, schiantandosi contro un muretto di cemento. Due giovani hanno perso la vita sul colpo, mentre una ragazza è rimasta gravemente ferita.

Incidente drammatico a Rivarolo Canavese

Nel tardo pomeriggio di ieri, una Ford Fusion è uscita di strada in via Rivarossa a Rivarolo Canavese, terminando la sua corsa contro un muretto di cemento a lato della carreggiata, vicino a una roggia. L’impatto è stato devastante: due giovani hanno perso la vita sul colpo, mentre una terza persona è rimasta gravemente ferita.

L’allarme è scattato poco prima delle 17, richiamando sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Rivarolo, Bosconero e Ivrea, i carabinieri locali e il personale sanitario del 118, con l’elicottero Drago atterrato in un prato vicino.

Non risulterebbero altri veicoli coinvolti: l’incidente sembra essere stato causato da una perdita improvvisa di controllo dell’auto, probabilmente accentuata dalla conformazione stretta e rettilinea della strada.

Incidente fatale a Rivarolo Canavese: due morti e un ferito grave, chi sono le vittime

Come riportato dal Giornale La Voce, a bordo del veicolo c’erano tre giovani: Alex Bellin di Valperga, classe 1998, alla guida, Salvatore Sorrentino di Busano, classe 1997, sul sedile posteriore, e Michela Galletto, classe 2003, sul lato passeggero anteriore. Bellin e Sorrentino sarebbero deceduti sul colpo, mentre Michela è stata estratta dalle lamiere e trasportata in ospedale in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.

I carabinieri stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente, mentre la zona è rimasta chiusa per permettere i rilievi tecnici. La tragedia ha lasciato un segno profondo nelle famiglie e nell’intero territorio, trasformando un tranquillo pomeriggio d’autunno in un momento di lutto collettivo.