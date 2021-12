Morta una giovane mamma di Marcianise, lascia due figli ed il marito dopo che si era impegnata in prima persona per combattere l'inquinamento in città

Lutto a Marcianise, in provincia di Caserta, dove è morta una giovane mamma di che lascia due figli ed il marito: la 45enne Saveria Letizia era stata in prima linea contro la Terra dei Fuochi impegnandosi in politica ma un tumore l’ha uccisa prima che la sua battaglia contro inquinamento e malaffare desse frutti.

I media locali spiegano che Saveria abitava in via Alfieri e che le sue esequie presso il Duomo di Marcianise sono state strazianti.

Il sindaco della cittadina campana Antonello Velardi, con la cui lista Saveria si era candidata proprio nel nome della lotta all’inquinamento, ha voluto ricordare la donna: “Partecipo vivamente al dolore dei familiari di Saveria Letizia, scomparsa oggi prematuramente.

Anche lei vittima di un male ribelle ad ogni cura”. E ancora: “Saveria fu candidata con me alle elezioni comunali di Marcianise nel 2016, all’inizio di un’avventura che continua ancora oggi”.

Poi il sindaco spiega: “Quella scelta, come si evince dal suo ‘santino’ di allora e dai suoi post qui su Facebook, nasceva dalla ferma volontà di provare a cambiare la nostra città.

Un cambiamento per una Marcianise migliore, a cominciare dall’ambiente e contro ogni forma di inquinamento: quei veleni che oggi l’hanno sottratta a tutti noi”. Il grazie del sindaco è sentito: “La ringrazio ora per allora per il contributo che volle dare, per quella sua passione civile che le faceva immaginare una città diversa per sé, per i suoi figli, per tutti noi”.

“La ringrazio per la testimonianza che ci lascia, per il messaggio che allora e oggi ci ha voluto trasmettere, prima con la vita e ora con la morte”. E poi, in commovente chiosa: “È un urlo, un grido straziante, che perfora i nostri timpani. E ci inchioda alle nostre responsabilità, in questo presente che ci assilla e ci disorienta. Un forte abbraccio ai suoi familiari. Una dolce, affettuosa carezza a lei. Le sia lieve la terra, come è giusto che sia”.