Mortale episodio al Policlinico di Bari: indagata una dottoressa

Il 7 dicembre scorso, una donna di 39 anni è deceduta presso il pronto soccorso del Policlinico di Bari, sollevando interrogativi sulla gestione del suo caso. La paziente era affetta dalla sindrome di Turner, una condizione genetica che può comportare vari problemi di salute. La famiglia ha presentato denuncia, accusando i medici di errori valutativi e gestionali.

La notizia ha immediatamente attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, portando la Procura di Bari ad aprire un’inchiesta e a iscrivere nel registro degli indagati un medico del pronto soccorso.

La cronologia degli eventi

Il giorno dell’incidente, la donna ha iniziato a manifestare un forte dolore toracico attorno alle 14:30. In seguito a un intervento tempestivo del 118, è stata trasportata al pronto soccorso, dove è arrivata alle 15:44. Al suo arrivo, i medici le hanno attribuito un codice arancione durante il triage, indicando una situazione di urgenza.

Come evidenziato nella ricostruzione fornita dall’ospedale, la paziente presentava una storia clinica complessa, con ipertensione arteriosa, diabete mellito e la già citata sindrome di Turner. Subito dopo il suo arrivo, sono stati avviati una serie di accertamenti diagnostici, tra cui esami ematochimici e un elettrocardiogramma.

Esami e trattamenti ricevuti

Durante la sua permanenza in ospedale, la donna ha manifestato episodi di vomito, che hanno portato i medici a somministrare una terapia sintomatica, con un apparente miglioramento delle sue condizioni. Tuttavia, il monitoraggio continuava e un secondo dosaggio della troponina cardiaca era programmato.

Alle 20:40, mentre era sotto osservazione, la paziente ha avvertito un malore acuto che ha portato a un arresto cardiocircolatorio. Gli operatori hanno prontamente avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma, nonostante gli sforzi, il decesso è stato constatato alle 21:22.

Indagini in corso e reazioni

La Procura di Bari, in seguito agli eventi, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto un’autopsia per determinare le cause esatte del decesso. L’esito dell’autopsia, eseguita da un medico legale e un cardiochirurgo, richiederà circa 90 giorni per essere reso noto.

In un comunicato, il Policlinico di Bari ha espresso sincero cordoglio ai familiari della vittima, ribadendo la fiducia nel lavoro degli operatori del pronto soccorso e assicurando la piena disponibilità a collaborare con l’autorità giudiziaria. L’ospedale ha anche sottolineato che la paziente è stata immediatamente trasferita in shock room al momento dell’emergenza, dove sono state attuate le procedure di rianimazione senza indugi.

Considerazioni finali

Questo tragico evento ha sollevato interrogativi profondi sulla gestione dei casi in pronto soccorso e sull’importanza di una rapida valutazione clinica, specialmente per pazienti con condizioni preesistenti come la sindrome di Turner. La comunità attende ora l’esito delle indagini, sperando che la verità possa emergere e che simili incidenti possano essere evitati in futuro.