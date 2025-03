Un infarto fulminante interrompe una carriera leggendaria

Carmine Gallo, noto come “super poliziotto”, è deceduto nella sua abitazione a Garbagnate Milanese, stroncato da un infarto fulminante all’età di 66 anni. La notizia della sua morte ha scosso non solo la comunità locale, ma anche il mondo delle forze dell’ordine, dove Gallo aveva costruito una carriera di grande prestigio. Originario di Gragnano, in provincia di Napoli, Gallo era diventato un simbolo della lotta contro la mafia calabrese, partecipando a operazioni cruciali sia in Italia che all’estero.

Indagini e arresti domiciliari

Il suo decesso avviene in un momento particolarmente delicato, poiché Gallo era attualmente agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine condotta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Milano. Le accuse nei suoi confronti riguardavano l’associazione per delinquere finalizzata all’accesso abusivo a sistemi informatici. Secondo le indagini, Gallo avrebbe guidato una rete di cyber spie, sfruttando le competenze tecniche di Nunzio Samuele Calamucci per condurre attività di dossieraggio illecito per conto della società Equalize, di proprietà di Enrico Pazzali.

Una carriera costellata di successi

Entrato in polizia nel 1978, Gallo ha dedicato oltre trent’anni della sua vita a combattere il crimine organizzato. Tra le operazioni più celebri, si ricorda il suo intervento nei rapimenti di Cesare Casella e Alessandra Sgarella, entrambi casi che hanno segnato la storia della criminalità italiana. Gallo è stato anche protagonista nella risoluzione del delitto Gucci e ha giocato un ruolo chiave nel pentimento di Saverio Morabito, un importante collaboratore di giustizia. La sua ultima posizione era quella di vicedirigente del commissariato di Rho-Pero, dove si era distinto per la gestione della sicurezza durante eventi di rilevanza internazionale come l’Expo del 2015.