Giovanna Pedretti, le indagini vanno avanti

Dopo il ritrovamento del corpo di Giovanna Pedretti nel Lambro, le indagini sulla sua morte continuano ad andare avanti. Sembra che tutto porti ad un’unica strada al momento: l’ipotesi che la ristoratrice possa essersi suicidata. La Procura di Lodi e le forze dell’ordine stanno facendo tutte le verifiche del caso.

Morte Giovanna Pedretti, istigazione al suicidio?

L’ipotesi più accreditata dagli investigatori è quella di una istigazione al suicidio. Il fascicolo è aperto ma non ci sono, infatti, indagati sulla morte della Pedretti. La ristoratrice, tra l’altro, era anche stata ascoltata dalle forze dell’ordine per la recensione di cui ormai tutti siamo a conoscenza. Da qui sarebbe emerso che la donna non aveva problemi finanziari e dunque non aveva bisogno di fare pubblicità al suo locale.

Giovanna Pedretti, un nuovo dettaglio

In queste ore, come hanno fatto sapere i colleghi de Il Messaggero, Giovanna Pedretti dopo essere uscita con la sua macchina, si è inferte molte ferite con una lametta, su tutto il corpo. Quindi avrebbe deciso di lanciarsi nel fiume Lambro dove è stata poi ritrovata.

Attendiamo ulteriori notizie ed indagini per capire se è andata davvero così, se realmente la donna ha deciso di togliersi la vita dopo la baraonda mediatica di cui è stata protagonista dopo la famosa recensione.