Val Kilmer, svelata la verità sulla sua morte: le cause dietro la tragedia

Una settimana dopo la sua morte a 65 anni, confermata la causa del decesso di Val Kilmer, celebre per il ruolo in Top Gun.

Val Kilmer, indimenticato protagonista di Top Gun, è scomparso a 65 anni, lasciando un vuoto nel mondo del cinema. Una settimana dopo la sua morte, le autorità hanno finalmente confermato le cause del decesso, ponendo fine a settimane di speculazioni. Il suo contributo al grande schermo e il suo iconico ruolo come “Iceman” rimarranno indelebili nella memoria di tutti i suoi fan.

La morte di Val Kilmer

La morte di Val Kilmer, celebre per i suoi ruoli in Top Gun, Batman Forever e The Heat, ha sconvolto i fan. Dopo il suo recupero da un cancro alla gola nel 2014 e un intervento di tracheostomia, che lo aveva portato a perdere gran parte della voce, nessuna altra informazione sulla sua salute era trapelata. Questo ha reso la notizia della sua morte a 65 anni, il 2 aprile 2025, una sorpresa.

Morte Val Kilmer: le autorità svelano le cause del decesso

Il 2 aprile 2025, all’età di 65 anni, si è diffusa la notizia della morte di Val Kilmer. Subito dopo, sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio dal mondo del cinema americano. Dopo oltre una settimana, le autorità hanno confermato che la morte di Kilmer è stata causata da una polmonite, aggravata da una cronica insufficienza respiratoria.

Il certificato ufficiale menziona anche diverse patologie preesistenti, tra cui insufficienza respiratoria acuta ipossiemica, insufficienza respiratoria cronica e carcinoma a cellule squamose alla base della lingua. Tra i fattori che hanno contribuito al decesso figurano la malnutrizione e la presenza di una fistola tracheocutanea, una connessione anomala tra la trachea e la superficie della pelle. Kilmer sarebbe stato cremato il 7 aprile, secondo quanto riportato da TMZ.