Due morti e diversi feriti a seguito di una sparatoria in un villaggio su una nota isola: ecco cosa è successo.

Morti e feriti, auto e case in fiamme: terrore per una sparatoria sulla nota isola

Sabato di sangue in Grecia, a seguito di una sparatoria nel villaggio di Voriza, sull‘isola di Creta.

Secondo l’agenzia Ana, un gruppo di persone armate ha improvvisamente aperto il fuoco contro le case del villaggio, che si trova a circa una cinquantina di chilometri dal capoluogo dell’isola, ovvero Iraklio. Due le persone rimaste uccise, tra cui una donna di 50 anni, e almeno 14 i feriti. Dopo gli spari gli aggressori avrebbero anche dato fuoco a case e auto, provocando gravi danni. L’attacco, inoltre, è avvenuto poche ore dopo che un’altra casa in costruzione venisse distrutta da un’esplosione.

Sparatoria sull’isola di Creta: indagini in corso

Due morti e almeno quattordici feriti, tra cui anche alcuni bambini, questo il terribile bilancio della sparatoria di ieri, sabato 1 novembre, in Grecia, in un villaggio sull’isola di Creta. Le indagini sono tutt’ora in corso, le autorità sospettano che lo scontro a fuoco sia legato a una faida familiare. Secondo quanto riportato dal sito Ekathimerini, le autorità temono anche che dopo questi attacchi la faida tra le due famiglie, i Kargakis e i Fragiadakis, possa continuare, per il controllo delle terre rurali. Le autorità locali hanno confermato che alcuni membri della famiglia Fragiadakis sono già noti alle forze dell’ordine, col padre e alcuni figli che si trovano in carcere. Dimitris Mallios, il capo della polizia greca, si sta recando a Creta, assieme al capo della polizia criminale e a 10 agenti della divisione, in Grecia chiamata “l’Fbi greca”. Attese anche unità antiterrorismo per la sicurezza del villaggio.