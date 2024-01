Nella serata di sabato scorso, l’auto di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri è uscita fuori strada andando a schiantarsi contro la recinzione e finendo nelle acque gelide del Lago di Como. Per i due, usciti dopo essersi conosciuti online per il primo appuntamento, non c’è stato scampo: sono morti nell’incidente.

Morti nel lago di Como: l’incidente

Ma cosa è successo al Suv su cui si trovavano Tiziana e Morgan? Al momento le autorità hanno avanzato diverse ipotesi e stanno ancora indagando: una delle possibilità più concrete pare essere quella di un improvviso guasto alla macchina. Alcuni testimoni, infatti, hanno spiegato di aver visto la Mercedes balzare in avanti all’improvviso e muoversi come impazzita verso la ringhiera, fino a sfondarla e a cadere nel lago. La pista che porta al gesto volontario, per il momento, non è particolarmente considerata: i due si conoscevano appena e gli inquirenti (pur non escludendo del tutto l’ipotesi) pensano non possa trattarsi di un caso di omicidio-suicidio.

Morti nel lago di Como: il video

Le ultime immagini della coppia risalgono alla sera stessa, intorno alle ore 22:15, fuori dal ristorante dove avevano appena concluso la loro prima cena. I due sembrano tranquilli e si avvicinano camminando alla Mercedes presa in leasing da Morgan non molto tempo prima. A quel punto, con Algeri alla guida, l’auto si muove fino a percorrere i 12 chilometri che separano il ristorante dal punto di osservazione del lago che era stato scelto.