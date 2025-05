Il silenzio assordante delle morti sul lavoro

Negli ultimi anni, il tema delle morti sul lavoro è diventato un argomento sempre più marginale nei media italiani. Le notizie riguardanti incidenti mortali sul posto di lavoro vengono frequentemente relegati in fondo ai giornali o, peggio ancora, ignorati del tutto. Questo fenomeno preoccupante è stato messo in evidenza dal Gruppo Cronisti Lombardi, in collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi), che ha lanciato un’iniziativa di sensibilizzazione in occasione del Primo Maggio.

L’obiettivo è riportare l’attenzione su un tema che non può essere sottovalutato.

Un’informazione che si assuefà al dramma

Alessandra Costante, segretaria della Fnsi, ha sottolineato come il lavoro non faccia più notizia. La confusione tra lavoro a qualunque costo e buona occupazione ha portato a una diminuzione della qualità dell’informazione. Le morti sul lavoro, che dovrebbero essere al centro del dibattito pubblico, vengono trattate con superficialità. È fondamentale che i giornalisti riprendano il loro ruolo di sentinelle della verità, dando voce a chi ha perso la vita mentre cercava di guadagnarsi da vivere.

La responsabilità dei media nella battaglia per la sicurezza

Fabrizio Cassinelli, presidente del Gruppo Cronisti Lombardi, ha evidenziato che la piaga delle morti sul lavoro deve essere affrontata su più fronti: legislativo, ispettivo, salariale e culturale. Tuttavia, anche i giornalisti hanno una responsabilità. È essenziale che le notizie relative a incidenti mortali non vengano messe in secondo piano. La battaglia per la sicurezza sul lavoro è una questione di civiltà e l’informazione può fare la differenza. È tempo di alzare la voce e di pretendere che queste notizie tornino a occupare il posto che meritano nei media.