L’amato attore e comico Bob Newhart è morto giovedì mattina all’età di 94 anni.

Morto l’attore americano Bob Newhart

La notizia è stata diramata dal suo agente, Jerry Digney, il quale ha spiegato che si è spento nella sua casa di Los Angeles dopo una serie di malanni e ha definito la scomparsa della star come la “fine di un’era della commedia“. Nato il 5 settembre 1929 a Oak Park, in Illinois, Newhart lavorava come contabile e come copywriter pubblicitario, prima di innamorarsi della recitazione. Nel corso di cinque decenni di carriera ha facilmente conquistato i cuori di milioni di fan.

Una carriera di successo

Il suo “The Button-Down Mind of Bob Newhart” è stato il primo album comico a vincere il Grammy per l’album dell’anno. Noto soprattutto per le serie televisive “The Bob Newhart Show” (1972-78) e “Newhart” (1982-90), ha recitato anche in numerosi film come “Comma 22“, “Cold Turkey” e “Elf“. L’attore è stato nominato per tre volte ai Primetime Emmy per la serie “Newhart” nella categoria “outstanding lead actor”. Non ha tuttavia vinto un fino al 2013, quando è stato premiato per la sua interpretazione del Professor Proton in “The Big Bang Theory“.

Cordoglio del mondo del cinema

Nel 1993 Newhart è stato inserito nella Television Hall of Fame. Nel 2002 ha vinto il premio Mark Twain per l’umorismo americano del Kennedy Center. “Nostro padre è morto questa mattina circondato da tutta la nostra famiglia. Ci sentiamo fortunati che si sia riunito con nostra madre e tutti i suoi amici che lo aspettano. Grazie per tutti i vostri auguri. Era profondamente amato da tutti, ma soprattutto dai suoi figli e nipoti. Con affetto a tutti, famiglia Newhart” si legge in un post condiviso dai familiari sul suo profilo Facebook. L’attore lascia quattro figli, Jennifer, Courtney, Timothy e Robert, e numerosi nipoti. Sua moglie Virginia è deceduta l’anno scorso.