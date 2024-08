Morto il difensore Izquierdo del Nacional Montevideo: arresto cardiaco in campo

Juan Manuel Izquierdo, difensore del Nacional Montevideo, è morto dopo aver avuto un collasso in campo.

Lutto nel mondo del calcio. Juan Manuel Izquierdo, difensore del Nacional Montevideo, è morto a soli 27 anni dopo un collasso in campo.

Lutto nel mondo del calcio per la morte di Juan Manuel Izquierdo, difensore di 27 anni del Nacional Montevideo. L’uruguaiano è morto all’Ospedale Israelita Albert Einstein di San Paolo. Era ricoverato in terapia intensiva da giovedì scorso, dopo che si era sentito male in campo durante la partita tra il Nacional e il San Paolo. Il difensore era stato vittima di un’aritmia che gli aveva causato un arresto cardiaco.

Izquierdo è stato subito soccorso in campo dai medici di entrambe le squadre ed era stato rianimato con l’uso di un defibrillatore. Nella giornata di domenica i medici avevano riferito che i nuovi esami indicavano una progressione della compromissione cerebrale e un aumento della pressione intracranica. Il calciatore respirava solo grazie ai macchinari e nella serata di lunedì è arrivato un comunicato che parlava di condizioni neurologiche critiche.

Izquierdo aveva già avuto un problema di aritmia

A Izquierdo era stato diagnosticato un problema di aritmia dieci anni fa, quando giocava col Cerro, in Uruguay. La notizia è stata rivelata dal segretario nazionale dello sport uruguaiano, Sebastian Bauzà. Queste dichiarazioni sono state criticate duramente dal presidente del Nacional, Alejandro Balbi, che le aveva definite “infelici, fuori luogo e fuori contesto”, sottolineando che avevano colpito la famiglia. “Juan da allora ha continuato a giocare per diverse squadre, compreso all’estero dove vengono effettuate visite mediche costanti e accurate” ha aggiunto Balbi.

Izquierdo era sposato con Selena e padre di una bambina di due anni, mentre poche settimane fa è nato il suo secondogenito. Era nato il 4 luglio 1997 a Montevideo e aveva giocato con Cerro, Peñarol, Montevideo Wanderers, Atlético de San Luis in Messico, Nacional Montevideo, Liverpool Montevideo.