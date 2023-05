Morto Emanuele Liguori, storico pizzaiolo di Napoli: aveva 59 anni

Napoli in lutto. La città partenopea piange la morte di Emanuele Liguori, il primo pizzaiolo dell’Antica Pizzeria Da Michele a Forcella. Considerato uno degli storici maestri della pizza napoletana, l’uomo si è spento all’età di 59 anni.

Faceva il pizzaiolo dall’età di 14 anni

Emanuele aveva lavorato Da Michele per ben 44 anni. C’era entrato che era poco più che un bambino – aveva appena compiuto 14 anni – per iniziare a imparare la professione dai maestri pizzaioli della famiglia Condurro. La pizzeria in questione è considerata una delle migliori pizzerie della città, nonché simbolo della pizza napoletana nel mondo. A novembre 2022, la 50 Top Pizza ha premiato le migliori catene di pizzerie artigianali e l’Antica Pizzeria Da Michele è salita sul gradino più alto del podio. I proprietari del locale hanno dedicato su Facebook un commovente ultimo saluto al loro storico dipendente: «Caro Emanuele, ci manchi già tantissimo. Nostro primo pizzaiolo, entrato giovanissimo in pizzeria, grande lavoratore e splendida persona, sei e resterai sempre parte della famiglia Condurro».

Domani i funerali

I funerali del maestro pizzaiolo si terranno domani, lunedì 15 maggio 2023, alle ore 10:30 nella chiesa di San Giacomo degli Italiani, in Via Nuova Poggioreale a Napoli. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia di Emanuele per la sua prematura scomparsa.