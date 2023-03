Morto escursionista per una caduta sul monte di Portofino a Genova

Tragedia in Liguria, dove nelle ore scorse è morto un escursionista per una caduta sul monte di Portofino a Genova. Da quanto si apprende l’uomo stava percorrendo il Sentiero del Bacio quando è precipitato in basso per 50 metri. I media spiegano che la vittima era impegnata in una ferrata sul cosiddetto Sentiero del bacio, quando ad un certo punto e per cause da accertare è precipitato per una cinquantina di metri.

Morto escursionista per una caduta

Sul quadrante dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e l’elicottero dei vigili del fuoco, data la zona decisamente impervia. Purtroppo per l’escursionista non c’era più niente da fare. Il personale medico del 118, i vigili del fuoco di Genova con l’elicottero Drago, il soccorso Alpino e i carabinieri del distaccamento di Santa Margherita Ligure sono dovuti ritornare alle basi con la mesta notizia della morte dell’uomo e con la salma al seguito a disposizione di eventuali adempimenti del magistrato.

La difficile ferrata in quota e la tragedia

Da quanto si apprende pare che l’escursionista sia scivolato, per cause da accertare, in un burrone di diverse decine di metri. La vittima era intenta ad affrontare una parte complessa e adatta a soli escursionisti esperti quando ha perso l’equilibrio.