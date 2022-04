Morto Franco Bossi, fratello di Umberto ed ex segretario della Lega

Franco Bossi, il fratello del "Senatur" ed ex segretario della Lega, è deceduto a quasi 75 anni a Tollegno, in provincia di Biella.

Morto a quasi 75 anni Franco Bossi, il fratello di Umberto, l’ex segretario della Lega. Si è spento nella giornata di venerdì 22 aprile a Tollegno, in provincia di Biella, dove si era trasferito da qualche tempo per motivi familiari.

Morto Franco Bossi, il fratello di Umberto

Stava per compiere 75 anni il fratello del “Senatur” Umberto Bossi. Franco viene descritto da amici e parenti come un uomo molto riservato ma sempre vicino al fratello, ex segretario della Lega, in particolare in seguito al malore che lo aveva colpito nel 2004.

In passato era stato consigliere comunale della prima Lega Lombarda a Gallarate.

Poi era stato collaboratore del gruppo leghista al Parlamento Europeo. Inoltre, Bossi faceva parte del gruppo dei “ciclisti padani” con Guido Rebosio, anche lui recentemente scomparso. Insieme, inoltre, avevano dipinto le auto di bianco-verde, simboli originali della Lega.

I funerali si celebreranno sabato 23 aprile alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Germano.

Il ricordo del sindaco

Giuseppe Acquadro, sindaco di Tollegno, il paese in cui è deceduto Franco Bossi, ha ricordato il fratello dell’ex leader leghista.

Lo ha fatto con parole d’affetto, dichiarando: “Era davvero una persona a modo e riservata”.