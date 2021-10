Morto il rinoceronte più vecchio del mondo: “nonno Toby” aveva 54 anni

Nonno Toby era il rinoceronte più anziano al mondo, scomparso a Bussolengo: aveva 54 anni.

Grande tristezza nel parco zoologico di Bussolengo, in provincia di Verona, per morte di nonno Toby: si tratta di un rinoceronte di 54 anni. Era l’esemplare più anziano al mondo che viveva in una riserva come quella veneta.

Il rinoceronte bianco fa parte dell’unica specie ancora sopravvissuta in natura. L’esemplare non sarebbe riuscito a superare i primi freddi. Sull’episodio è intervenuto Cesare Avesani Zaborra, direttore scientifico del Parco Natura Viva di Bussolengo, per parlare di quanto accaduto. “Sapevamo che sarebbe accaduto prima o poi ma salutare l’ultima ora del gigante buono che ha costruito con noi la storia dell’ultimo mezzo secolo, resta profondamente triste“, commenta Avesani Zaborra.

Il rinoceronte nonno Toby morto a 54 anni a Bussolengo, una seconda vita

Nel frattempo è stata già disposta l’autopsia presso l’università di Padova, poi l’animale avrà una seconda vita presso il Muse, museo delle Scienze di Trento.

Il rinoceronte nonno Toby morto a 54 anni a Bussolengo, il mercato illegale del corno

L’obiettivo è quello di far conoscere cosa avviene a migliaia di rinoceronti uccisi ogni anno per il mercato illegale del loro corno.

Negli ultimi 10 anni sono stati 9.885 gli esemplari morti.