Il furgone che stava guidando è andato a sbattere con la Smart guidata da una 26enne: morto in un incidente il dirigente del basket Enrico Della Puppa

Lutto nel mondo del basket ed a Favaro, vicino Mestre, dove è morto in un incidente il dirigente Enrico Della Puppa. Il tremendo frontale in cui è deceduto il 57enne è avvenuto, secondo i media territoriali, in via Vallenari bis all’altezza del distributore Vega.

Secondo una prima e sommaria ricostruzione dell’accaduto Puppa, che era alla guida di un furgoncino avrebbe perso il controllo del veicolo ed ha sbattuto contro una Smart che viaggiava in direzione opposta.

Morto Enrico Della Puppa

Dagli effetti di quello scontro Della Puppa non ha avuto scampo. Ad essere ferita anche la guidatrice della Smart, la 26enne Y.D.R., parrebbe in maniera non grave. Una prima lettura del sinistro farebbe pensare che Della Puppa possa aver accusato un malore alla guida che gli ha pregiudicato la capacità di tenere il mezzo in carreggiata e che lo avrebbe fatto sbandare.

Sul posto la polizia locale e le unità di soccorso del Suem, ma purtroppo per il 57enne non c’era più nulla da fare.

Il lutto della Junior Basket Leoncino

Della Puppa era sposato ed aveva tre figli. E dopo quella tremenda notizia la pallacanestro veneta ha pianto la scomparsa di Enrico Dalla Puppa, che era dirigente dello Junior Basket Leoncino, società che milita nel campionato di serie C Gold.

Sui social si sono moltplicati i messaggi di cordoglio come questo: “Alla famiglia di Enrico, alla società e a tutti gli amici e parenti giunga il fraterno abbraccio del mondo della pallacanestro regionale”.