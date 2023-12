“Eri il mio eroe” – con queste parole Patrick O’Neal introduce il commovente messaggio di addio a suo padre Ryan, compianto attore morto nelle scorse ore all’età di 82 anni. La star del film “Love Story” e della soap opera “Peyton Place” aveva contratto la leucemia nel 2001 e il cancro nel 2012.

Morto Ryan O’Neal: il messaggio d’addio del figlio

Il figlio di Ryan O’Neal ha deciso di salutare il padre scomparso con una serie di post pubblicati su Instagram accompagnati da una descrizione molto toccante: “Ci siamo, questa è la cosa più difficile che abbia mai dovuto dire. Mio padre è morto serenamente oggi, con la sua amorevole squadra al suo fianco a sostenerlo e amarlo come lui farebbe con noi”. Patrick procede poi nel raccontare il tempo trascorso da Ryan ad Hollywood, dove l’attore era diventato una star, periodo che si era incrociato con l’incontro con Leigh Taylor-Young, la donna che poi sarebbe diventata la sua prima moglie e madre proprio di Patrick. “Mio padre era il mio eroe. Quando sono nato nel 1967 era già una star televisiva a Peyton Place. È lì che ha incontrato mia madre Leigh Taylor-Young, e circa 9 mesi dopo (più o meno un appuntamento o due) sono nato io” – racconta Patrick.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrick O’Neal (@patrick_oneal)

Morto Ryan O’Neal: la carriera

Il racconto della carriera dell’attore, che gli è valsa una nomination agli oscar e una ai golden globe, è affidato ancora una volta alle righe del post di Patrick: “Mio padre è diventato una star del cinema internazionale con Love Story all’inizio degli anni ’70, un decennio che gli è piaciuto tantissimo e in cui ha recitato in film come What’s Up, Doc?, Paper Moon, Barry Lyndon, A Bridge Too Far, The Main Event e The Driver. È una leggenda di Hollywood. Punto“.