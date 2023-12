Come sta Gigi d'Agostino? Il dj ricompare sui social a 2 anni dall'annuncio della malattia

Era il dicembre del 2021 quando Gigi D’Agostino aveva annunciato ai propri fan di essere stato colpito da un brutto male con il quale stava lottando da qualche mese. Proprio in queste ultime ore è arrivata la sorpresa più bella: il dj è riapparso sui social network a circa un anno dal suo post che risale al novembre del 2022. A corredare la foto del dj, una breve e semplice parola che è bastata a far tirare in sospiro di sollievo a quanti sono stati in apprensione in questi mesi.

Gigi d’Agostino, riappare sui social dopo due anni dall’annuncio della malattia

In un post pubblicato nel pomeriggio di venerdì 8 dicembre, Gigi D’Agostino ha pubblicato una sua foto in bianco e nero: porta gli occhiali e ha la barba. Lo scatto è stato accompagnato da un semplice “Buonasera”. Ad attirare l’attenzione è stato soprattutto un commento di Dj Ralf che ha chiesto: “Come andiamo Gigi?”. In modo del tutto inaspettato, il dj ha risposto: “Ciao Ralf, va molto meglio…”. Immediata l’ondata di commenti che hanno manifestato gioia per questa notizia.

L’annuncio della malattia a dicembre 2021

Gigi D’Agostino aveva annunciato così la sua malattia a dicembre 2021: “Purtroppo, da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore. Tanto amore, Gigi”.