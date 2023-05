Morto l'imprenditore Giordano Riello: pioniere dei condizionatori in Italia

Molto noto nel mondo dell’imprenditoria del nostro Paese, Giordano Riello era stato vero e proprio pioniere dei condizionatori in Italia. Il 97enne si è spento nella giornata di ieri nella sua casa di Verona.

Morto Giordano Riello, l’imprenditore fu pioniere dei condizionatori in Italia

Classe 1926, Giordano Riello sale agli onori della cronaca attorno ai primi anni ’60. In particolare, nel 1961 è fondatore della Aermec, azienda ancora oggi leader nel settore degli impianti di climatizzazione. La Aermec, sotto la guida sapiente di Riello, diventa una delle prime aziende produttrici di condizionatori in Europa e si afferma anche come organizzazione all’avanguardia in tema di welfare aziendale. La società, diventata nel frattempo una holding, raggruppa oggi 5 aziende con più di 1.700 lavoratori e ricavi per oltre 500 milioni di euro.

L’ultimo saluto del mondo della politica

Adolfo Urso, si affida a Twitter per dare un ultimo saluto a Giordano Riello: “Un protagonista del mondo imprenditoriale italiano che ha saputo coniugare la capacità di fare impresa e l’attenzione ai temi sociali e del lavoro.” Anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana ci tiene a dire il suo pensiero: “Con Giordano Riello scompare un grande imprenditore veronese e un protagonista assoluto dell’industria italiana. Dotato di una visione innovativa straordinaria, ha saputo rivoluzionare il proprio settore contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico e occupazionale. Alla famiglia giungano le mie più sentite condoglianze.” Infine, il saluto toccante di Luca Zaia: “È morto una grande innovatore dell’imprenditoria del Veneto, capace di portare la propria azienda, ma anche l’intero comparto, attraverso decenni di storia, restando fermo nella sua capacità di produrre nel segno della tecnologia e di una nuova capacità di fare impresa. Dove l’impegno sociale è andato di pari passo con la crescita economica. Mancherà molto al Veneto e all’Italia.”