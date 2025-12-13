Ambulanze d'urgenza a Imola dopo il grave incidente che ha coinvolto un ragazzo di 25 anni: soccorsa anche una minorenne che ha assistito alla scena

Dramma nelle scorse ore a Imola in seguito ad un grave incidente che ha coinvolto un treno regionale della tratta Piacenza-Ancona ed un ragazzo di 25 anni, arrotato dal convoglio e deceduto a causa delle ferite riportate. Il tutto è avvenuto intorno alle 19 di venerdì 12 dicembre a meno di mezzo chilometro dalla stazione della città dove stava transitando il treno da poco ripartito in direzione Faenza.

Soccorsa anche una 16enne che ha visto tutto e che ha accusato un malore.

Travolto dal treno un 25enne: morto davanti ad una minorenne, poi il malore

Stando a quanto ricostruito il giovane, un 25enne originario del Bangladesh, si trovava a 500 metri circa dalla stazione dei treni di Imola quando il regionale da poco partito lo ha investito. La Polfer ha immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e capire, attraverso una serie di accertamenti, se si sia trattato di un tentativo di attraversare i binari, di una disgrazia provocate da altre cause o dall’epilogo di un gesto estremo.

Sul posto è stata soccorsa anche una 16enne: la giovane infatti ha assistito alla scena e, sotto choc, ha accusato un malore. Per questo i sanitari si sono immediatamente occupati di lei mentre altri colleghi accertavano il decesso del 25enne. Alle 22 sono terminate le attività dell‘autorità giudiziaria ma le indagini proseguono.