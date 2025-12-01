Colleferro, un ragazzo di soli 17 anni ha chiamato il 112 manifestando la propria intenzione a togliersi la vita. Il carabiniere, dall’altro capo del telefono, è riuscito fortunatamente a convincerlo a non farlo. Il racconto.

Colleferro, 17enne chiama il 112: “Sto per buttarmi sotto al treno”

Il carabiniere dall’altro capo del filo, è riuscito, con lucidità e fermezza, a stabilire subito un dialogo con il ragazzo, rassicurandolo, intanto che una pattuglia si stava dirigendo in stazione per mettere in sicurezza il ragazzo. L’intervento del carabiniere è stato fondamentale per evitare la tragedia, ecco che cosa ha detto al giovane per evitare che compiesse il gesto estremo.

Sono stati momenti di apprensione alla stazione di Colleferro, dove un ragazzo di 17 anni ha chiamato il 112 manifestando la propria intenzione di buttarsi sotto un treno in corsa. Il carabiniere al telefono è riuscito a rassicurarlo, come leggiamo su romatoday: “Tu vai a scuola? Ti piace la cucina. Anche a me, io pure mi diverto a casa, quindi volendo mi potresti dare qualche consiglio, questi sono momenti passeggeri… ricorda che le cose si possono risolvere tranquillamente.” E ancora: “la chiamiamo, ci sediamo e parliamo con la tua mamma. Hai 17 anni, sei ragazzetto, ha quasi l’età di mia figlia, avrai mille cose da fare nella vita.“ La pattuglia, mentre il ragazzo e il carabiniere stavano parlando, è riuscito a individuarlo e a metterlo in sicurezza, evitando così la tragedia.