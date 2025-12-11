“È morto un paio di mesi fa”. Simone Deromedis, l’annuncio in lacrime subito dopo la vittoria

L’Italia dello skicross inaugura la stagione di Coppa del Mondo con un risultato storico: Simone Deromedis e Edoardo Zorzi dominano la prima tappa in Val Thorens, firmando la prima doppietta azzurra della disciplina e confermando il ruolo di protagonista degli azzurri in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Trionfo azzurro in Val Thorens: Deromedis e Zorzi dominano lo skicross

L’Italia dello skicross ha iniziato la stagione di Coppa del Mondo nel modo migliore, conquistando una storica doppietta in Val Thorens (Francia). Simone Deromedis ha centrato la vittoria, mentre Edoardo Zorzi ha chiuso al secondo posto, regalando al Bel Paese un risultato senza precedenti.

Il freestyler trentino, già campione del mondo nel 2023, ha accumulato punti preziosi per la corsa alla Sfera di Cristallo e ha festeggiato il suo sesto successo in carriera. La finalissima ha visto i due italiani prendere subito il comando, mentre i francesi Youri Duplessis-Kergomard e Melvin Tchiknavorian hanno provato invano a ricucire lo strappo. Come sottolinea lo stesso Deromedis: “Sono partito bene, ho sempre sciato al meglio e sono contento di quello che sono riuscito a fare… anche perché per me questa gara è speciale”.

Oltre al risultato sportivo, la vittoria di Deromedis ha avuto un significato personale intenso. Il campione ha dedicato il trionfo al nonno recentemente scomparso, ammettendo di aver sentito un groppo in gola durante la premiazione:

“Un paio di mesi fa è morto mio nonno e ci tenevo moltissimo a dedicargli una vittoria”. Zorzi, al suo primo podio in Coppa del Mondo, ha condiviso la gioia con il compagno di squadra, definendo speciale l’essere insieme sul podio: “È speciale essere sul podio con Edoardo che meritava un risultato del genere. E quanto abbiamo fatto è stata la riprova che siamo una grande squadra”.

La prima tappa di Coppa del Mondo ha così confermato non solo il talento dei singoli, ma anche la forza di un collettivo azzurro pronto a brillare anche alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.