Il sorteggio dei Mondiali 2026 al Kennedy Center di Washington ha segnato l’inizio ufficiale della competizione più grande nella storia del calcio, con tre Paesi ospitanti, 48 squadre e un evento atteso da miliardi di appassionati in tutto il mondo. Tra spettacolo, musica e dichiarazioni dei leader, la cerimonia ha definito i gironi e acceso l’entusiasmo.

Sorteggio Mondiali 2026: evento storico al Kennedy Center

“Oggi è una grande giornata“, ha dichiarato Donald Trump arrivando al Kennedy Center di Washington per il sorteggio dei Mondiali 2026. La cerimonia si è aperta con l’esibizione del celebre tenore Andrea Bocelli, che ha emozionato il pubblico cantando Nessun dorma. Sul palco d’onore, insieme a Trump, erano presenti anche il presidente della FIFA Gianni Infantino e i leader dei paesi ospitanti: la presidente messicana Claudia Sheinbaum e il primo ministro canadese Mark Carney.

Trump ha sottolineato l’importanza storica del ritorno del calcio negli Stati Uniti: “Il calcio è uno sport grandioso e sta arrivando in America. Nessuno avrebbe mai pensato che una cosa del genere potesse accadere“. Ha inoltre evidenziato i progressi nei lavori di ristrutturazione del Kennedy Center: “Stava cadendo a pezzi e ora è praticamente tornato in piedi… nei prossimi tre, quattro mesi sarà completato“.

In chiusura, i Village People hanno animato la serata con l’iconica YMCA, simbolo della campagna elettorale di Trump.

Sorteggio Mondiali 2026, colpo di scena: chi sfiderà l’Italia se qualificata

I gironi completi sono i seguenti:

Gruppo A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Playoff Europa D (Danimarca/Nord Macedonia/Rep. Ceca/Irlanda)

Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Playoff Europa D (Danimarca/Nord Macedonia/Rep. Ceca/Irlanda) Gruppo B: Canada, Svizzera, Qatar, Playoff Europa A (Italia/N. Irlanda/Galles/Bosnia)

Canada, Svizzera, Qatar, Playoff Europa A (Italia/N. Irlanda/Galles/Bosnia) Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti

Brasile, Marocco, Scozia, Haiti Gruppo D: USA, Australia, Paraguay, Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)

USA, Australia, Paraguay, Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo) Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa d’Avorio, Curaçao

Germania, Ecuador, Costa d’Avorio, Curaçao Gruppo F: Olanda, Giappone, Tunisia, Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)

Olanda, Giappone, Tunisia, Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania) Gruppo G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda

Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde

Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia, Playoff FIFA 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)

Francia, Senegal, Norvegia, Playoff FIFA 2 (Bolivia/Suriname/Iraq) Gruppo J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania

Argentina, Austria, Algeria, Giordania Gruppo K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan, Playoff FIFA 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo)

Portogallo, Colombia, Uzbekistan, Playoff FIFA 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo) Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana

Il sorteggio ha definito i dodici gironi della competizione che si preannuncia storica per la partecipazione di tre nazioni ospitanti (USA, Messico e Canada), 16 città e 48 squadre. L’Italia, qualora riuscisse a qualificarsi, sarà inserita nel Girone B insieme a Canada, Qatar e Svizzera. La vincente del playoff Europa A (Italia/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia ed Erzegovina) giocherà quindi contro queste squadre.