Resta altissima l’allerta in merito alla diffusione dei casi di virus West Nile. É delle ultime ore la notizia del sopraggiunto decesso di un’altra persona, un uomo deceduto in ospedale dove si trovava ricoverato da almeno tre settimane. L’uomo viveva ad Aprilia ed è deceduto a Latina, all’ospedale Santa Maria Goretti.

Questo implica un incremento del numero dei morti da West Nile nella regione Lazio. Intanto da lunedì scattano disinfestazioni a tappeto anche in Molise, allo scopo di contrastare la diffusione del virus trasmesso dalle zanzare.

Nuova vittima per West Nile, peggiora il bilancio dei morti nel Lazio

L’Italia deve fare i conti con il virus West Nile trasmesso dalle zanzare con casi quotidianamente in aumento e, purtroppo, anche diversi decessi accertati e riconducibili proprio al virus. L’ultima vittima è un uomo di 80 anni ricoverato da circa tre settimane e che presentava alcune patologie concomitanti, deceduto a causa del West Nile nel reparto di Rianimazione del nosocomio di Latina, come reso noto dalla Regione in un comunicato stampa.

Si tratta di una nuova vittima nella regione Lazio, con il bilancio dei decessi che dunque cresce ancora: solo in questa regione si contano otto morti per il virus.

West Nile, al via la disinfestazione anche in Molise

Intanto da lunedì anche in Molise avrà inizio un’attenta attività di disinfestazione allo scopo di contrastare la diffusione del virus. Prenderanno il via nella città di Campobasso dopo che la presenza del virus è stata riscontrata anche in questa regione ed in particolare nella provincia di Isernia. Verranno attenzionati giardini pubblici, luoghi di aggregazione, parchi e altri luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici ma anche aree adiacenti alle strutture sanitarie che persone potenzialmente più esposte potrebbero frequentare.