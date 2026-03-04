Mps mette la lista per il cda: Maione confermato e tre nomi per l’ad

Il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha completato l’indicazione dei candidati per il nuovo organo di governo per il triennio successivo. Il board ha formalizzato una lista composta da 20 nomi. Tra i candidati figura la conferma di Nicola Maione come candidato alla presidenza. Per la guida esecutiva sono segnalati tre profili di peso: Fabrizio Palermo, Carlo Vivaldi e Corrado Passera.

La decisione del board, maturata al termine di una riunione caratterizzata da dibattiti interni, rappresenta un passaggio decisivo nella fase di rinnovamento della governance. L’elenco sarà sottoposto all’assemblea degli azionisti convocata per il 15 aprile, momento in cui saranno votati i singoli candidati destinati a comporre il prossimo consiglio.

Le scelte del board e il contesto

Il board uscente ha selezionato una short list partendo da una rosa iniziale di circa 30 profili. Dalla scrematura sono emersi 20 candidati da proporre all’assemblea. La selezione ha privilegiato esperienza bancaria, competenze manageriali e relazioni con gli azionisti di riferimento. In sede di voto interno la lista ha ottenuto una larga maggioranza, confermando l’indirizzo del consiglio verso un rinnovamento accompagnato da elementi di continuità per preservare la stabilità. La short list sarà sottoposta all’assemblea degli azionisti convocata per il 15 aprile, quando saranno votati i singoli candidati destinati a comporre il prossimo consiglio.

I passaggi formali e il ruolo della BCE

Nel corso delle ultime settimane il dialogo con la BCE è stato centrale per le decisioni di governance della banca. Il confronto ha riguardato modifiche statutarie e criteri di nomina, e ha accompagnato la definizione della rosa di candidati proposta al board. Le scelte del consiglio sono scaturite da consultazioni con i principali azionisti e con gli organi istituzionali competenti. In questo contesto la governance è stata letta come fattore chiave per il rilancio strategico dell’istituto, anche in vista della votazione all’assemblea convocata per il 15 aprile.

I tre candidati indicati per l’amministratore delegato

Dopo il confronto con la BCE e in vista dell’assemblea del 15 aprile, il board ha segnalato tre profili per il ruolo di amministratore delegato. Si tratta di Fabrizio Palermo, attuale amministratore delegato di Acea ed ex numero uno di Cassa Depositi e Prestiti; Corrado Passera, banchiere ed ex ministro con esperienza in gruppi come Intesa Sanpaolo e Poste Italiane; e Carlo Vivaldi, manager con ampia esperienza internazionale maturata anche in grandi istituti bancari. I tre candidati offrono competenze diverse: esperienze nel settore pubblico e nelle partecipate, carriera bancaria e relazioni internazionali. Il board valuta ora l’equilibrio tra competenze tecniche e capacità di guidare la ristrutturazione richiesta dall’istituto, tenendo conto delle indicazioni ricevute dalla vigilanza.

Profili a confronto

In continuità con il confronto con la vigilanza, il board ha selezionato tre candidati per guidare la fase di cambiamento. Fabrizio Palermo porta relazioni istituzionali consolidate e competenze specifiche nel settore infrastrutturale e finanziario. Corrado Passera è noto per l’esperienza maturata in ruoli pubblici e privati e per il profilo di alto standing richiesto per incarichi di responsabilità.

Carlo Vivaldi rappresenta l’esperienza internazionale e operativa in contesti bancari complessi. La rosa riflette l’intenzione del board di privilegiare figure in grado di guidare la ristrutturazione strategica e di rispondere alle indicazioni della vigilanza.

Le esclusioni e le tensioni interne

La lista finale non comprende l’attuale amministratore delegato Luigi Lovaglio. L’esclusione, se confermata in assemblea, rappresenterebbe una svolta dopo la gestione del recente piano industriale. La decisione ha generato tensioni visibili nel consiglio e acceso il dibattito sulla continuità manageriale e sulle scelte strategiche da adottare.

Possibili ripercussioni e scenari

L’assenza di Luigi Lovaglio nella lista finale ha alimentato ipotesi di contromosse da parte di alcune fazioni azionarie, compresa la presentazione di liste alternative. La posta in gioco resta la capacità del nuovo consiglio e del futuro management di consolidare il riassetto della banca. In particolare, sarà centrale il rapporto con il mercato e con gli investitori istituzionali per preservare fiducia e stabilità.

Il voto assembleare determinerà la composizione del board e,

Il voto dell’assemblea

Il voto dell’assemblea del 15 aprile rappresenta il momento decisivo per tradurre la lista in nomine effettive. I soci voteranno i singoli candidati e il risultato definirà la composizione finale del consiglio. La scelta terrà conto delle regole sulla rappresentanza di genere e delle partecipazioni che incidono sulle quote riservate alle diverse liste di investitori.

La proposta del cda consegna al mercato e agli azionisti una rosa che mescola continuità e novità. La possibile conferma di Nicola Maione alla presidenza fornirebbe stabilità, mentre la terna per la carica di ad avvia la partita sulla guida operativa della banca nei prossimi anni. L’esito assembleare definirà gli equilibri interni e le linee da seguire nella fase successiva della ristrutturazione.