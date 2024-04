Muccino sul nuovo film: racconto una Palermo mai vista al cinema

Siracusa, 12 apr. (askanews) - "Ho finito di girare a novembre e sono soddisfatto di aver scelto Palermo, c'è una texture incredibile che nel nostro cinema non si è vista tanto, la Sicilia è stata sfruttata tanto per film di mafia". Così Gabriele Muccino, a margine degli Stati Generali del Cine...

Siracusa, 12 apr. (askanews) – “Ho finito di girare a novembre e sono soddisfatto di aver scelto Palermo, c’è una texture incredibile che nel nostro cinema non si è vista tanto, la Sicilia è stata sfruttata tanto per film di mafia”.

Così Gabriele Muccino, a margine degli Stati Generali del Cinema al Castello Maniace di Siracusa a Ortigia parlando del suo nuovo film “Here Now” a Palermo.

“Ci sono infiniti posti da scoprire in Sicilia, il centro storico di Palermo per esempio, già lì è uscito un film che è una fotografia di una Sicilia che io al cinema non ho mai visto, perché al cinema si sono visti sempre i quartieri off, e di notte diventa misteriosissima, piena di penombre” ha raccontato Muccino.

“Questa è nata come storia, poi ho pensato dove metterla, ho pensato inizialmente a Napoli, ma poi ho deciso che era troppo sfruttata e allora sono andato in Sicilia, conoscevo poco Palermo. A volte una storia è ancorata a un territorio, altre volte può essere girata ovunque perché la porta la struttura drammaturgica”.