Tragedia a Muggia: madre uccide il figlio di 9 anni sgozzandolo in casa

Una tragedia familiare ha sconvolto Muggia, in provincia di Trieste: una madre di origini ucraine ha ucciso il figlio di nove anni all’interno della loro abitazione, tagliandogli la gola. Sul caso indaga la squadra mobile di Trieste.

Una drammatica vicenda ha scosso il centro di Muggia, in provincia di Trieste, nella serata di ieri. Secondo le prime indiscrezioni riportate da Rai News, una donna di origine ucraina ha tolto la vita al figlio di nove anni, sgozzandolo all’interno della loro abitazione.

Il bambino sarebbe stato trovato ormai privo di vita dalle forze dell’ordine, intervenute dopo l’allarme lanciato dal padre, che vive fuori dal Friuli Venezia Giulia e non riusciva a mettersi in contatto con la donna. I soccorsi del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare il piccolo, mentre l’omicidio ha lasciato la comunità locale sotto shock.

La famiglia sarebbe seguita dai servizi sociali e dal tribunale a seguito della separazione tra i genitori. Quando la polizia e i vigili del fuoco sono arrivati sul luogo, avrebbero trovato la scena dell’omicidio con evidenti tracce di sangue e il coltello utilizzato nell’aggressione.

La donna è stata subito fermata e presa in carico dal personale sanitario. La squadra mobile di Trieste ha avviato accertamenti approfonditi per ricostruire la dinamica del caso e comprendere le motivazioni alla base di questo tragico gesto.