Un episodio di inaudita violenza ha scosso la comunità di Saletto, frazione di Borgo Veneto: un anziano di poco più di 70 anni è stato accoltellato all’interno del cimitero mentre si trovava in preghiera sulla tomba di sua moglie.

Orrore al cimitero di Saletto: anziano accoltellato mentre portava i fiori alla moglie

Momenti di paura nella mattinata del 10 novembre a Saletto, frazione di Borgo Veneto, dove un uomo di 77 anni è stato aggredito all’interno del cimitero locale. L’anziano si era recato per pregare e deporre dei fiori sulla tomba della moglie, quando è stato affrontato da un malvivente.

Il rapinatore, descritto da Zaia come un 40enne di origine siciliana residente a Verona, avrebbe tentato di sottrargli il portafogli spingendolo contro una parete e, di fronte alla reazione della vittima, lo ha colpito al collo con un coltello. L’uomo è caduto a terra ferito, mentre l’aggressore si è dato alla fuga con il bottino.

Anziano accoltellato mentre portava i fiori alla moglie: i soccorsi e le indagini

I presenti hanno subito allertato i soccorsi e l’anziano è stato trasportato d’urgenza in ospedale dai sanitari del Suem 118. Le ferite, un taglio sotto il mento e un colpo alla testa, sarebbero risultate superficiali, e i medici restano ottimisti sul pieno recupero, pur mantenendo la prognosi riservata.

Grazie alla collaborazione tra carabinieri della Compagnia di Este e polizia locale, l’aggressore è stato rintracciato e arrestato poche ore dopo a Legnago, in provincia di Verona. Si tratta di un 40enne di origini siciliane, accusato di rapina pluriaggravata.

L’episodio ha profondamente scosso la comunità locale, colpita dalla violenza in un luogo normalmente considerato sicuro.