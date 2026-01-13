Muggiò, donna di 31 anni accoltellata dal compagno con il figlio piccolo in casa: è grave. L’ex fugge e poi si consegna ai carabinieri.

A Muggiò, una donna di 31 anni è stata accoltellata dal suo ex compagno all’interno della propria abitazione. L’aggressione, avvenuta davanti al figlio di due anni, ha provocato il ricovero urgente della vittima in ospedale, mentre l’uomo si è dato inizialmente alla fuga per poi costituirsi alle autorità.

Muggiò, 31enne accoltellata dall’ex davanti al figlio piccolo in casa

Una donna di 31 anni è stata gravemente ferita nella sua abitazione di Muggiò, piccolo comune della provincia di Monza e Brianza, da un uomo di 43 anni, con cui aveva avuto una relazione. Come riportato dal Corriere, l’episodio si è verificato intorno alle 18 di stasera in via Europa, nel cuore del centro cittadino.

Secondo le prime ricostruzioni della testata, l’uomo avrebbe colpito la donna più volte con un coltello, provocandole ferite profonde che hanno reso necessario il suo immediato trasporto all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica, e la donna è stata soccorsa in condizioni critiche, entrando in prognosi riservata.

Muggiò, 31enne accoltellata dall’ex in casa: l’uomo fugge, poi si costituisce

Dopo l’aggressione, il 43enne si sarebbe dato alla fuga ma poi si sarebbe presentato spontaneamente ai carabinieri di Monza con ancora i vestiti sporchi di sangue. Si troverebbe in caserma in attesa delle decisioni del pm di turno. I militari stanno ricostruendo con attenzione la dinamica dell’accaduto. Le indagini proseguono per tentato femminicidio, mentre resta da chiarire se in passato vi siano stati altri episodi di tensione tra i due.