Accoltellata dal marito al termine di una lite domestica: l’ennesimo episodio di violenza familiare si è consumato a Novara, dove una giovane donna è stata brutalmente aggredita tra le mura di casa. L’intervento tempestivo della Polizia ha evitato conseguenze ancora più gravi e ha portato all’arresto dell’uomo.

L’allarme nella notte e l’intervento della Polizia

Come riportato sul sito della Questura, nella notte tra il 27 e il 28 dicembre la Polizia di Stato è intervenuta a Novara, in zona via Ranzini, dopo una richiesta urgente giunta alla Centrale Operativa. A chiedere aiuto è stata una donna di origine turca, nata nel 1994, preoccupata per la sorte della sorella che le aveva inviato un messaggio disperato, dicendo di temere per la propria vita dopo un’aggressione subita dal marito.

Intorno alle due del mattino gli agenti hanno raggiunto l’abitazione, dove erano presenti anche alcuni familiari. Dopo che l’uomo, un cittadino turco nato nel 1991, ha aperto la porta, i poliziotti hanno trovato la moglie sul ballatoio in condizioni critiche, con evidenti segni di violenza al volto, alle braccia e all’addome. La donna, che non parla italiano, è stata ascoltata con l’aiuto di un interprete e trasportata d’urgenza all’Ospedale Maggiore per ricevere le cure necessarie.

“Ho paura”. Accoltellata dal marito e schiacciata contro il calorifero acceso: il racconto choc

Secondo il racconto fornito successivamente agli investigatori, l’aggressione sarebbe iniziata dopo una cena con parenti del marito, quando l’uomo avrebbe improvvisamente cambiato atteggiamento, accusandola senza motivo di comportamenti provocatori. Da lì sarebbe scaturita una violenza crescente: prima le percosse, poi il tentativo di colpirla con un coltello da cucina, fino al ferimento all’addome.

La donna ha riferito di essere stata trascinata per i capelli in camera da letto, colpita ripetutamente con pugni e calci fino a perdere conoscenza e, una volta ripresasi, nuovamente aggredita nel soggiorno, dove sarebbe stata immobilizzata e schiacciata contro un calorifero acceso, riportando anche ustioni.

All’interno dell’appartamento gli agenti avrebbero rinvenuto un coltello compatibile con la descrizione della vittima, mentre l’uomo ha tentato di difendersi sostenendo che le ferite fossero autoindotte.

La donna ha inoltre raccontato che maltrattamenti e minacce andavano avanti da mesi, fin dal suo arrivo in Italia lo scorso ottobre, ma di non aver mai denunciato per paura di ritorsioni e di perdere il permesso di soggiorno. Al termine degli accertamenti, il marito è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Novara.