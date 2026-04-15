Portland e Charlotte vincono i play-in: Heat di Fontecchio fuori dalla corsa

Due serate infuocate nei play-in con Deni Avdija e LaMelo Ball protagonisti: Portland e Charlotte si assicurano un posto nel tabellone, Miami e Fontecchio eliminati

La prima notte del play-in ha offerto emozioni forti e verdetti chiari: due squadre hanno strappato il pass per proseguire la corsa ai playoff, mentre una franchigia italiana è rimasta fuori dalla lotta. Le vittorie arrivano dopo partite equilibrate, decise negli ultimi istanti e caratterizzate da protagonisti capaci di ribaltare l’inerzia. Le conseguenze sul tabellone sono immediate e ridefiniscono le sfide dei prossimi giorni.

In due incontri distinti, Portland Trail Blazers e Charlotte Hornets hanno fatto prevalere la propria concretezza e il talento individuale: da una parte un colpo da maestro negli ultimi secondi, dall’altra una battaglia che si è risolta al termine di un tempo supplementare. I Miami Heat, con in rosa l’azzurro Simone Fontecchio, non sono riusciti a proseguire la stagione, nonostante alcuni spunti offensivi.

Portland espugna Phoenix grazie a Avdija

La sfida tra Phoenix Suns e Portland Trail Blazers si è decisa nelle fasi finali con una rimonta firmata dall’israeliano Deni Avdija, autore di una prestazione monumentale. Avdija ha chiuso con 41 punti, supportato da una totale presenza anche in fase di costruzione, risultata evidente nelle sue 12 assist e nei 7 rimbalzi.

Il momento chiave è arrivato a 16 secondi dalla fine, quando un gioco da tre ha ribaltato il punteggio e consegnato il successo ai Blazers per 114-110. Per Portland si apre ora l’impegno come settima testa di serie contro i San Antonio Spurs, mentre Phoenix dovrà giocarsi ancora una chance contro la vincente della partita tra Clippers e Warriors per l’ultimo slot a Ovest.

Charlotte elimina Miami in un finale al cardiopalma

La gara tra Charlotte Hornets e Miami Heat è stata un concentrato di tensione e ribaltamenti. Charlotte ha ottenuto la vittoria per 127-126 dopo un tempo supplementare, grazie alla prova di LaMelo Ball (30 punti e 10 rimbalzi) e ai 28 punti di Miles Bridges. Miami ha replicato con carattere: tra i migliori spiccano i 28 punti di Davion Mitchell e i 27 di Andrew Wiggins, ma l’infortunio alla caviglia di Bam Adebayo ha complicato i piani della squadra. L’azzurro Simone Fontecchio è sceso in campo per alcuni minuti ma non ha inciso sul tabellino. Per Charlotte si apre ora l’incrocio contro la perdente tra Philadelphia 76ers e Orlando Magic per il posto numero otto a Est.

I momenti che hanno deciso la partita

Il confronto è stato segnato da giocate decisive nei secondi conclusivi: una tripla nei minuti finali ha permesso il pareggio nei regolamentari, costringendo le squadre al supplementare, dove gli Hornets hanno trovato la forza per mettere i possessi chiave. Un libero immesso dalla pressione, una stoppata decisiva e la capacità di sfruttare gli errori avversari hanno fatto la differenza. In campo si sono susseguiti esempi di resilienza e capacità di controllo del ritmo, elementi che in gara secca diventano spesso determinanti e che hanno premiato la squadra più concreta nei clutch moment.

Conseguenze sul tabellone e calendario dei prossimi incontri

Le vittorie rimodellano immediatamente la roadmap verso i playoff: Portland si qualifica come settima testa di serie a Ovest e affronterà i San Antonio Spurs nel primo turno, un incrocio che mette di fronte due realtà con approcci molto diversi. Phoenix, perdendo, ha comunque una seconda opportunità per accedere all’ottavo posto affrontando la vincente di Clippers-Warriors. A Est, Charlotte attende la perdente di Sixers-Magic per giocarsi il posto numero otto. Il calendario ufficiale con le partite già programmate include: Sixers-Magic, 16 aprile ore 1.30 e Clippers-Warriors, 16 aprile ore 4.00, seguite dalle sfide decisive Hornets-Philadelphia/Orlando, 18 aprile ore 1.30 e Suns-Clippers/Warriors, 18 aprile ore 4.00.

Impatto e prospettive

Queste serate mostrano quanto il play-in sia ormai una fase centrale della post-season NBA: permette a squadre con stagioni altalenanti di rimettere tutto in gioco e premia chi mantiene lucidità nei momenti chiave. Per alcuni roster, la vittoria equivale a una rinascita; per altri, come i Miami Heat, significa la chiusura prematura della stagione e la necessità di rivedere scelte e strategie. I prossimi incontri chiariranno ulteriormente il tabellone e offriranno nuovi spunti tattici e personali, mentre le squadre qualificate si preparano ad affrontare la pressione e le sfide del primo turno dei playoff.