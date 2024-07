L’ospitata di John Travolta al Festival di Sanremo 2024 è costata alla Rai una multa salatissima. L’accusa, come sapevamo ormai da tempo, è di pubblicità occulta.

Multa alla Rai per John Travolta a Sanremo 2024

L’esibizione di John Travolta a Sanremo 2024, con le scarpe di un noto brand in bella vista, è costata una bella multa alla Rai. Secondo la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazione si è trattato di un ”episodio gravissimo” di pubblicità occulta, motivo per cui la sanzione è pari a venti volte il minimo edittale.

Rai: ecco a quanto ammonta la multa

Lo scherzetto di John Travolta a Sanremo 2024 costa alla Rai una multa di 206.580,00 euro per ”la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari”. Questa sanzione si somma a quella ricevuta nel 2023, pari a 175mila euro, per la promozione occulta di Instagram durante il Festival. Non a caso, l’Autorità ha specificato: “Nel determinare la sanzione l’Autorità ha tenuto conto della reiterazione della condotta da parte della Rai, già sanzionata per episodi di pubblicità occulta nel corso della passata edizione del Festival di Sanremo”

Rai, non solo multa per Travolta: guai anche per il televoto

Oltre alla multa per John Travolta, la Rai dovrà chiarire anche un altro aspetto relativo al televoto. La Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazione ha chiesto una ”revisione del Capitolato tecnico della piattaforma del Televoto, con riferimento alla capacità di elaborazione di più elevati flussi di voti mediante SMS, in modo da prevenire futuri analoghi disservizi, comunicando all’Autorità le azioni intraprese”.