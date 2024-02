John Travolta, l’ospite internazionale della seconda serata, ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston: ad accogliere l’attore c’era Giorgia, subito dopo è arrivato Amadeus.

Sanremo: John Travolta balla con Amadeus

Durante la sua ospitata sul palco dell’Ariston, John Travolta si è intrattenuto con Amadeus e hanno anche parlato dello stesso Festival: “Questo è il tuo quinto Sanremo. In America non si parla d’altro, anzi mi dicono che ci sono le primarie in questo momento per sapere chi sarà il prossimo conduttore” ha scherzato l’attore. Il direttore artistico ha poi chiesto al super ospite di ballare alcuni dei balli più famosi dei suoi film: i due hanno ballato sulle note di “La febbre del sabato sera (Stayin’ Alive), Grease (Greased lightnin’) e Pulp Fiction (You neven can tell) e per quest’ultima canzone, Amadeus si è tolto persino le scarpe. Prima dei balli, però, il conduttore a chiesto a Josè, il figlio, di fargli delle foto con John Travolta per i social.

Il Ballo del qua qua con Fiorello

Amadeus ha poi accompagnato John Travolta fuori dall’Ariston, dove ad attenderli c’era Fiorello. Lo showman ha proposto all’attore di ballare una cosa insieme a lui: Travolta ha accettato e così Fiorello ha insegnato al super ospite la coreografia del Ballo del qua qua. L’attore ha divertito così il pubblico anche se si è rifiutato di indossare un cappellino a forma di becco.

