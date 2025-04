Il conflitto tra due donne di spettacolo

Negli ultimi giorni, il dibattito sui vaccini ha acceso gli animi, portando a uno scontro pubblico tra Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5, e Heather Parisi, coreografa e ballerina statunitense. La polemica è esplosa durante una puntata del talk show, andata in onda il 16 aprile, dove la Merlino ha criticato le posizioni della Parisi riguardo all’obbligo vaccinale pediatrico. La Parisi, attualmente residente a Hong Kong, ha avviato una raccolta firme per indire un referendum volto ad abrogare tali obblighi, suscitando reazioni forti e contrastanti.

Le accuse e le difese

La Merlino ha definito le affermazioni della Parisi come un esempio di disinformazione, sostenendo che non esiste par condicio tra scienza e opinioni personali. In risposta, la Parisi ha utilizzato i social media per esprimere il suo disappunto, affermando che le sue parole erano state fraintese e che il suo intervento in trasmissione era stato tagliato in modo da distorcere il suo messaggio. Ha chiarito che non intendeva entrare in merito a questioni medico-scientifiche, ma semplicemente sostenere il diritto dei genitori di decidere per i propri figli, in accordo con i medici di fiducia.

Il diritto di opinione e la libertà di scelta

La coreografa ha sottolineato che in Italia non è stato abolito il diritto di esprimere opinioni su questioni referendarie, lanciando una frecciatina alla conduttrice di Pomeriggio 5. Ha ribadito che la vaccinazione pediatrica dovrebbe essere una scelta individuale, basata su una valutazione medica e non su un obbligo generalizzato. Questo scambio di opinioni ha messo in luce le divisioni esistenti nella società riguardo alla salute pubblica e alla libertà di scelta, temi che continuano a generare dibattiti accesi.