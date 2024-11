Myrta Merlino "non confermata a Pomeriggio 5": le indiscrezioni

La permanenza di Myrta Merlino a capo di Pomeriggio 5, celebre talk show di punta di Mediaset ereditato da Barbara d’Urso nel settembre del 2023, sembra essere segnata. La giornalista non ha brillato in termini di ascolti nella prima stagione e, nonostante sia stata data una seconda chance, la situazione non sembra essersi migliorata nei primi mesi di quest’anno.

La trasmissione oscillava tra il 12/13% di share e il 14/15%, venendo costantemente superata dalla concorrenza rappresentata da La vita in diretta condotto da Alberto Matano, che raggiunge regolarmente oltre il 20%. Alla luce di ciò, i dirigenti di Mediaset avrebbero già deciso che Myrta Merlino non sarà più al timone del programma nella prossima stagione. Inoltre, sembrerebbe già essere stata individuata una sostituta, una personalità di spicco attualmente sotto contratto con la Rai.

“La talentuosa Myrta non guiderà più il programma pomeridiano dell’emittente principale di Mediaset nella prossima stagione televisiva,” ha spiegato Alberto Dandolo, aggiungendo che i vertici dell’azienda di Cologno Monzese intendono dare una svolta importante a Pomeriggio 5, partendo proprio dalla sostituzione dell’attuale conduttrice. Resta da capire se Merlino sarà spostata su Rete4 (una rete più affine alla sua esperienza) o se dovrà cercare opportunità professionali su altre emittenti. In caso si verifichi uno scenario del genere, si renderà necessario trovare una conduttrice per sostituire Myrta Merlino. Secondo alcune voci circolate nelle scorse settimane, Serena Bortone potrebbe essere una delle candidate.

Pomeriggio 5, fuori Myrta Merlino: i possibili sostituti

Da quando è iniziato ‘TeleMeloni’, la Bortone ha perso spazio sulla Rai: innanzitutto le è stato tolto il gioiellino Oggi è un altro giorno (prendendo il posto di Caterina Balivo che non sta andando bene); successivamente, a causa del clamoroso caso ‘Scurati-Censura’, è stata cancellata la sua trasmissione Chesarà… su Rai Tre. Al momento è stata confinata su Rai Radio 2 dove conduce 5 in condotta. I ben informati sussurrano che Serena Bortone possieda tutti i requisiti che piacciono a Pier Silvio Berlusconi: è preparata su molteplici fronti (potendo spaziare agevolmente dalla politica al costume), è contraria al trash televisivo, favorevole ai diritti e all’inclusione e, soprattutto, è un volto familiare al pubblico della televisione generalista.