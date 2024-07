Serena Bortone è stata in vacanza nella tenuta di Al Bano e ha raccontato come si comporta il cantante a casa sua.

Serena Bortone è stata ospite della tenuta di Al Bano durante il viaggio per la promozione del suo romanzo intitolato “A te vicino così dolce“. Dopo qualche giorno, Al Bano ci ha tenuto ad accompagnare in prima persona la conduttrice in stazione. Un gesto che ha colpito molto la conduttrice, che ha voluto raccontare come si comporta nel privato il cantante.

Serena Bortone, al ritorno dalla vacanza a Cellino San Marco, ha scritto una dedica ad Al Bano su Instagram. Ha condiviso una foto di Al Bano di spalle in stazione con una valigia. “L’uomo con il cappello che con vigorosa energia sta trascinando le valigie sul binario della stazione di Brindisi è uno dei più famosi, se non proprio il più famoso nel mondo, cantante italiano” ha dichiarato, sottolineando che è un uomo generoso, di straordinaria umanità.

“Al ritorno dalle presentazioni del mio romanzo in Puglia, sono stata davvero felice di trascorrere qualche ora a Cellino San Marco. Quando io e la mia amica in visita con me siamo dovute ripartire, Al Bano, con l’istinto protettivo e affettuoso degli uomini generosi, ha voluto accompagnarci personalmente alla stazione, e ha tenuto a scortarci fino al treno portandoci le ahimè voluminose valigie, tra selfie, saluti, abbracci e dialoghi in pugliese. Ha caricato le valigie sul vagone aspettando infine che il treno partisse. Lo abbiamo salutato con la gratitudine che si deve alla gentilezza, valore spesso dimenticato se non barbaramente dileggiato” ha aggiunto la conduttrice, sottolineando la bellezza del suo gesto.