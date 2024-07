In occasione della tappa in Romagna della Milanesiana, manifestazione ideata da Elisabetta Sgarbi, Al Bano si è esibito con un concerto gratuito. Con lui i tre figli Yari, Yasmine e Bido, che hanno confessato quali sono state le sofferenze più grandi della loro infanzia.

Al Bano: i figli confessano le sofferenze dell’infanzia

Ospite della Milanesiana in Romagna, Al Bano ha portato con sé tre dei suoi cinque figli: Yari, avuto da Romina Power, e Yasmine e Bido, nati dall’unione con Loredana Lecciso. La famiglia si è concessa anche ad un’intervista al Corriere della Sera, nel corso della quale i pargoli si sono messi a nudo, confessando le sofferenze dell’infanzia. A parlare per primo è stato Yari:

“A me ha fatto molto soffrire (il gossip, ndr): mi bastava il titolo di un giornale per cambiarmi tutta la giornata. Ci scattavano continuamente foto sotto le quali mettevano didascalie inventate, era una sorta di Instagram ante litteram. Almeno ora sui social decido io quello che voglio pubblicare. Quanto ai paragoni, inevitabili, basta andare dove non lo conoscono: in India sono stato benissimo”.

Jasmine Carrisi in difficoltà per il gossip

Sulla stessa linea del fratello anche Jasmine, che a causa del gossip si è chiusa in se stessa. La figlia di Al Bano ha raccontato:

“Questa continua attenzione mi ha fatto chiudere in me stessa, anche se salgo volentieri sul palco e lì mi dimentico di tutto il resto. A me spiace quando sui social si aspettano che sia quasi un prolungamento di mio padre, come se dovessi cantare con il cappello sulla testa le sue canzoni. Io sono diversa”.

Situazione completamente diversa per Bido, soprannome di Albano jr, che non si è mai lasciato trascinare nella tristezza dal gossip.

Al Bano: il figlio Bido è l’unico non toccato dal gossip

Bido ha raccontato:

“Sono l’unico che non ha scelto la carriera artistica: studio Economia al terzo anno, un giorno mi piacerebbe occuparmi della tenuta di Cellino. La disponibilità di papà con tutti la vedo come un pregio. Non ho patito l’attenzione, perché non me ne sono mai sentito al centro“.

Oggi i figli di Al Bano, anche se quelli avuti da Romina sono molto distanti a livello anagrafico da quelli di Loredana, sono grandi e hanno imparato a gettarsi alle spalle anche il gossip. Amano le canzoni del genitore e sognano di ereditare i suoi pregi più grandi: forza, costanza, spirito risolutivo, positività e dedizione.