Napoli, albero cade in pieno giorno in via Scarlatti: sfiorato dramma al Vomero

Questa mattina, venerdì 16 maggio 2025, un albero è improvvisamente crollato in una traversa di via Cilea al Vomero. Il tronco si è abbattuto nella parte iniziale di via Scarlatti, all’altezza del civico 213, cadendo su un’automobile che era parcheggiata in strada, danneggiandola.

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul luogo sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, i vigili del fuoco e la Protezione Civile, per provvedere alla messa in sicurezza dell’albero crollato. La caduta è stata monitorata dalle istituzioni locali, che seguono da vicino la vicenda. Tra questi i consiglieri della V Municipalità Vomero-Arenella, Francesco Flores, Rino Nasti, il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra). Il Comune di Napoli ultimamente sta cercando di migliorare la situazione del verde cittadino. Recentemente è stato dato il via a importanti progetti per il rifacimento delle strade alberate a Posillipo, sia in via Manzoni che in via Boccaccio. Ma c’è ancora molto da fare.

“Non c’è più cura degli alberi”

“Il problema fondamentale – scrive il consigliere Rino Nasti in una nota – è che non c’è più cura degli alberi, non c’è un agronomo, non c’è il perito agrario, non ci sono giardinieri, Gli alberi vanno guardati e sorvegliati, e nell’organico della Municipalità non ci sono queste figure. Da oltre un anno, stiamo chiedendo che si trovino degli agronomi o si facciano nuove assunzioni. Perché non è possibile che un patrimonio arboreo, che ha un valore naturalistico, ma soprattutto economico, perché gli ultimi alberi piantati sono stati pagati, venga abbandonato al suo destino. È un atteggiamento politico che contrastiamo duramente”.